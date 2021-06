Netflix ha lanciato una nuova funzionalità per gli utenti Android che ora consentirà loro di visualizzare i titoli parzialmente scaricati. Questo dovrebbe tornare utile per le persone che si trovano in luogo in cui la connessione Wi-Fi non è ottimale o hanno esaurito il piano dati. Ora possono riprodurre ció che è stato scaricato fino ad allora

Finora, qualsiasi contenuto in streaming su Netflix doveva essere completamente scaricato su un dispositivo prima di poter essere visualizzato. ‘Abbiamo migliorato l’esperienza di download di Netflix in modo che ora puoi iniziare a guardare quello che desideri anche se il download non è stato completato. Una volta che hai riacquistato una connessione abbastanza forte, puoi scegliere di terminare il download e continuare a guardare’, ha detto Netflix in un post sul blog.

Netflix su Android: l’aggiornamento è disponibile al download

Netflix ha presentato la sua funzione ‘Download intelligenti‘ nel 2016. La funzione assicura che il prossimo episodio della serie che si sta guardando venga scaricato. Elimina anche un episodio una volta che l’utente lo ha visto. Netflix aveva affermato che la funzione era stata lanciata tenendo a mente paesi come l’India.

Questa nuova funzionalità di download parziale sarà un grande vantaggio, specialmente nei mercati emergenti in cui le connessioni Internet potrebbero non essere particolarmente stabili o veloci. In questo modo le persone possono ancora ottenere la loro dose di intrattenimento, anche se non è completa. Al momento la funzione è disponibile su Android e Netflix dovrebbe iniziare a testarla su iOS il prossimo mese.

‘Vogliamo sempre rendere più facile per i membri accedere alle loro serie o film preferiti indipendentemente dalla lingua, dal dispositivo, dalla connettività o dalla posizione. Quindi il download parziale è ora disponibile su smartphone e tablet Android e inizieremo i test su iOS nei prossimi mesi’, ha affermato Netflix.