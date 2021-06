Sono tante le monete in circolazione, ma poche effettivamente sono monete da collezione. Ecco la guida definitiva per riconoscerle, siano esse recenti o antiche. Ecco tutte le caratteristiche per diventare un vero esperto in numismatica. Entriamo insieme in questo meraviglioso mondo che riserva numerose soddisfazioni.

Monete da collezione: la guida definitiva per riconoscerle e guadagnare

Quando si parla di monete da collezione si pensa sempre a chi, in un bel raccoglitore, conserva tutte quelle che, antiche, sono rare e preziose. In realtà esiste un vero e proprio mercato dove collezionisti da tutto il mondo sono disposti a pagare cifre astronomiche per aggiudicarsene una.

È perciò importante imparare a riconoscere le monete da collezione da quelle che invece sono solo ferro vecchio. Inoltre, non solo è importante scovare quelle che valgono parecchi soldi, ma è importante anche riconoscere quelle che hanno un buon potenziale e che in futuro potrebbero rivelarsi un ottimo investimento.

Ecco allora alcuni consigli che permetteranno anche ai meno esperti di riconoscere una moneta da collezione.

Come riconoscere il conio giusto

Esistono semplici elementi in grado di aiutare anche i meno esperti a riconoscere se quella che hanno di fronte a loro è realmente una moneta da collezione oppure no. Scopriamoli insieme.