Iliad offre la Flash 120 fino a domani con il 5G attivo

Per tantissimi motivi sarebbe ideale sottoscrivere una promo di Iliad in questo momento, gestore che riesce a coinvolgere un numero di utenti enorme. Secondo quanto riportato non ci sono paragoni con la concorrenza, la quale si ritrova ad inseguire ormai da diversi mesi. Il provider proveniente dalla Francia è stato in grado di mettere a dura prova anche realtà come Vodafone e TIM, le quali si sono viste scippare numerosi clienti.

Il merito è sicuramente dei tanti contenuti presenti nelle offerte così come dei prezzi molto bassi che durano per sempre nel tempo. Sul sito ufficiale infatti è presente la prova di tutto ciò, con due offerte diverse tra loro ma che sotto alcuni aspetti possono risultare simili. Una delle due è in scadenza, mentre l’altra potrà durare per sempre e potrà essere sottoscritta anche nei giorni seguenti.

Iliad: le offerte sono disponibili sul sito ufficiale con 80 e 120 giga

La dimostrazione della supremazia di Iliad sta nelle due offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale. Stiamo parlando della Flash 120 e della Giga 80, promozioni davvero interessanti sia per il prezzo che per i contenuti.

La prima delle due che scade domani alle ore 18:00 permette di avere davvero tutto con minuti senza limiti ed SMS senza limiti ma soprattutto con 120 giga in connessione 5G per navigare sul web. La seconda è praticamente uguale cambiando per quanto concerne i giga che sono 80 e in 4G. La prima tra le due permette di avere tutto con 9,99 € al mese per sempre, mentre la seconda costerà solo 7,99 € al mese.