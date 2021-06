Chrome sta testando una comoda barra laterale composta da tutti i tuoi segnalibri e dagli articoli e pagine che hai aggiunto al tuo elenco di lettura. Non è ancora disponibile nella versione stabile del browser di Google, ma puoi abilitarlo manualmente in Chrome Canary se vuoi provarlo.

Se hai già abilitato Chrome Labs (controlla l’icona nella barra degli indirizzi), dovresti vedere le opzioni per abilitare la barra laterale e l’elenco di lettura. In alternativa, puoi abilitare queste funzionalità tramite flag: inserisci chrome://flags nella barra degli indirizzi e cerca le funzionalità. Dovrai riavviare il browser affinché le modifiche abbiano effetto.

Google Canary: rilasciata una nuova barra laterale per i segnalibri e l’elenco di lettura

L’elenco di lettura funziona in modo simile ai segnalibri (fai clic sulla stella e seleziona “Aggiungi all’elenco di lettura”) in quanto puoi contrassegnare le pagine per un accesso rapido in futuro. Puoi usarlo per evitare che gli articoli che intendi leggere una sola volta intasino la cartella dei segnalibri. Quando hai finito di leggere un articolo, puoi contrassegnarlo come letto e spostarlo nella sezione “Pagine che hai letto” in basso.

La barra laterale contiene anche un elenco di tutti i tuoi segnalibri, se preferisci evitare che si accumulino sotto la barra degli indirizzi. Puoi scegliere di chiudere la barra e quindi abilitarla tramite un interruttore sulla barra degli indirizzi o semplicemente lasciarla aperta durante l’intera sessione di navigazione. Le nuove funzionalità sono attualmente disponibili solo su Chrome Canary, ma potrebbero arrivare anche sulla versione stabile in futuro.