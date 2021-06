Gli utenti italiani sono attesi da tantissimi sconti speciali direttamente da Euronics, è possibile pensare di spendere pochissimo sulla maggior parte dei prodotti in commercio, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Tutto ciò che andremo effettivamente a raccontarvi nel nostro articolo, lo ricordiamo, è da ritenersi valido solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, al momento non è possibile accedere alla medesima campagna sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti in Italia. I prodotti sono tutti commercializzati, salvo indicazione differente, con garanzia legale della durata di 24 mesi e, per quanto riguarda il mondo mobile, in versione completamente sbrandizzata.

Euronics: queste sono le offerte da non perdere

I migliori modelli in vendita da Euronics partono dalla fascia alta della telefonia mobile, toccando prima di tutto Oppo Find X3 neo, disponibile a 699 euro, ma anche iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno agli 829 euro, oppure un iPhone 12 Pro Max, disponibile all’acquisto alla modica cifra di 1189 euro.

Non mancano, ovviamente, anche soluzioni più economiche integrate all’interno della medesima campagna promozionale, quali toccano Xiaomi Redmi 9A, Realme 7i, Realme 8, Realme 8 5G, Xiaomi Redmi 9T, Alcatel 15E, Vivo Y70 o anche Oppo A74. Tutti i prodotti sono commercializzati ad un prezzo che non supera i 399 euro.

Maggiori informazioni in merito all’ottima campagna promozionale di Euronics, sono raccolti in esclusiva per voi direttamente nel nostro articolo, nella galleria sottostante.