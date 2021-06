Esselunga rende davvero felici gli utenti con una campagna promozionale veramente degna di nota, e ricca di soluzioni con le quali è possibile facilmente confrontarsi, nell’ottica di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato, anche accedendo a dispositivi dell’azienda di Cupertino.

La spesa è ridotta ai minimi termini, almeno in confronto al listino originario, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti risultino essere effettuabili solamente nei singoli punti vendita in Italia, non altrove sul territorio nazionale o online. Le scorte purtroppo risultano essere altresì limitate, per questo motivo si consiglia una rapidissima decisione, in modo da evitare di non avere la possibilità di accedere ugualmente agli sconti.

Esselunga: l’offerta che uno smartphone inaspettato

Esselunga torna nel mondo dell’elettronica con un’offerta molto speciale applicata direttamente sull’Apple iPhone 12, uno smartphone di eccellente qualità, disponibile all’acquisto a 729 euro, nella sola variante sbrandizzata con garanzia legale della durata di 24 mesi.

La scheda tecnica lo elogia come uno dei migliori in circolazione, a tutti gli effetti dispone di un incredibile pannello OLED da 6,1 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+, processore A14 Bionic, un hexa-core con 4GB di RAM e doppia fotocamera posteriore, per finire con un sensore anteriore TrueDepth e riconoscimento del viso 3D.

Il prezzo appare essere più che adeguato in confronto alla qualità stessa del prodotto, l’essere sbrandizzato permette di ricevere tempestivamente gli aggiornamenti, senza dover attendere l’azione da parte dell’operatore telefonico.