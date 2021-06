La nota serie tv spagnola Élite è da poco sbarcata sulla piattaforma di streaming Netflix con la quarta stagione. Come ormai sappiamo da tempo, però, è già stata confermata ufficialmente la quinta stagione che vedrà ancora una volta come protagonisti gli studenti de Las Encinas.

Dato l’enorme successo ottenuto, Netflix ha deciso di confermare ufficialmente l’arrivo della quinta stagione di Élite già a febbraio tramite alcuni video con le due protagoniste che interpretano Rebeka e Mencia. Secondo quanto è emerso, le riprese della nuova stagione sono già iniziate e sembrano addirittura essere già terminate, ma per il momento non si conosce ancora la data ufficiale del rilascio sulla piattaforma di streaming.

Durante il finale della quarta stagione, abbiamo dovuto dire addio a due volti noti e amati della serie, ovvero Aron Piper (che interpreta Ander) e Miguel Bernardeau (che interpreta Guzmàn). Le vicende e le storyline amorose non mancheranno di certo, comunque, grazie anche ai nuovi personaggi che hanno debuttato, tra i quali Benjamín e i suoi figli Ari, Mencìa e Patrick (interpretati rispettivamente da Diego Martín, Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios).

Ma cosa succederà nella prossima stagione? Uno dei punti chiave della nuova trama potrebbe riguardare il segreto della morte di Armando, segreto che al momento condividono solo Rebeka e Samuel. Quest’ultimo, in particolare, proseguirà la sua storia d’amore con Ari, anche se dovremo vedere quali altri intrighi e misteri arriveranno.

#Elite has been renewed for a fifth season and two new actors have joined the cast:

Argentinian actress Valentina Zenere and Brazilian actor André Lamoglia https://t.co/7TkXVG248E pic.twitter.com/va9XEkCKHp

— Netflix Queue (@netflixqueue) February 25, 2021