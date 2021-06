L’azienda cinese Fiido produttrice di bici e dispositivi elettrici ha da poco annunciato che verrà presentata nel corso del prossimo mese la sua nuova eBike elettrica pieghevole. Si tratta, in particolare, della prossima Fiido X, la quale potrà vantare una grande autonomia su strada.

L’azienda cinese Fiido presenterà a breve Fiido X, la sua nuova eBike elettrica pieghevole

Come già accennato, l’azienda cinese Fiido ha da poco comunicato che presenterà a breve la sua nuova eBike elettrica pieghevole, più precisamente attorno alla metà del mese di luglio 2021. La prossima Fiido X, in particolare, si distinguerà dal resto della concorrenza soprattutto per una grande autonomia su strada. Stando a quanto dichiarato, infatti, quest’ultima sarà in grado di camminare su strada per ben 130 km.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, invece, sappiamo che l’azienda ha ripreso quanto fatto in passato sul suo precedente modello, ovvero la scorsa Fiido D11. Nonostante questo, saranno comunque introdotte alcune novità, come l’antifurto per la batteria e diverse migliorie generali.

Oltre a questo, la nuova Fiido X sarà realizzata con un telaio in fibra di magnesio che permetterà alla bici elettrica di essere molto resistente ma allo stesso tempo leggera. L’azienda, infine, ha rivisto il meccanismo di chiusura e piegatura della sua eBike elettrica, rendendolo più semplice e meno visibile alla vista.

L’azienda cinese Fiido ha comunicato che la sua nuova eBike elettrica pieghevole sarà distribuita ad un prezzo di 1999 dollari, anche se non dovrebbero mancare degli sconti. Staremo a vedere, rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.