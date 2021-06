CoopVoce batte la concorrenza con tre promo EVO fino a 50GB

Quando i gestori virtuali hanno cominciato a modificare la loro strategia, hanno intrapreso quella che sembrerebbe essere una nuova vita. Bastano infatti pochi euro per sottoscrivere una delle offerte disponibili all’interno di questo mondo, il quale è praticato da numerose aziende. Tra tutte a spiccare è certamente il nome di CoopVoce, provider virtuale che finalmente sta raccogliendo ottimi frutti da quanto seminato in passato.

Il suo merito è quello di avere dalla sua parte offerte di altissimo livello, con prezzi bassi ma con contenuti ancora più invitanti. Questi, che in passato rappresentavano l’anello debole, oggi sono il punto forte. A dimostrarlo sono le tre offerte disponibili sul sito ufficiale che riescono ad offrire qualsiasi tipo di contenuto per soli 4,50 € come prezzo di partenza. Si tratta della linea EVO, la quale sarà disponibile ancora per qualche giorno sul sito ufficiale del gestore.

CoopVoce: le promo EVO sono ancora disponibili con tutto incluso a partire da soli 4,50 euro al mese

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS