Carrefour riesce ancora una volta a migliorare il proprio status di rivenditore di elettronica, con il lancio di una soluzione pressoché unica nel proprio genere, impreziosita dalla presenza di ottime riduzioni di prezzo, tutte applicate sui prodotti più in voga del momento.

Gli utenti che vorranno avvicinarsi agli sconti Carrefour devono comunque sapere che gli acquisti potranno essere completati in esclusiva presso i singoli punti vendita del territorio, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prezzi sono da considerarsi validi per modelli con garanzia della durata di 24 mesi, e soprattutto nella variante completamente sbrandizzata.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram, troverete i codici sconto Amazon e le migliori offerte.

Carrefour: occhio ai prezzi, sono bassissimi

I prezzi disponibili da Carrefour sono veramente onesti, sebbene comunque sia importante ricordare essere nella maggior parte dei casi applicati su modelli appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile (entro i 300 euro per intenderci). Nello specifico gli utenti che vi vorranno accedere potranno godere di Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A52, Motorola E7i Power, Oppo A74 o similari.

Una delle soluzioni più interessanti dell’intero volantino riguarda la vendita abbinata di TCL 20L e TCL MoveAudio S150 a soli 199 euro, un prezzo più che abbordabile ed impreziosito dalla consapevolezza che solamente lo smartphone è in vendita ad esattamente la medesima cifra.

I dettagli del volantino Carrefour li abbiamo volutamente raccolti nelle pagine sottostanti, in modo che possiate godere dei singoli prezzi dal divano di casa, prima di decidere se effettivamente sia il caso di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto.