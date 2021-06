Quasi tutti gli utenti affidano a WhatsApp il loro quotidiano in una relazione amorosa. Grazie alla chat è possibile restare sempre in contatto con il proprio partner, anche se in alcuni casi proprio dalla piattaforma di messaggistica emergono sorprese non proprio positive. Non è un mistero che sempre più tradimenti hanno visto la luce grazie a WhatsApp.

WhatsApp, niente più tradimenti in chat: questo il trucco da mettere in pratica

Non c’è da sorprendersi se il numero degli utenti che cerca di spiare le conversazioni del partner sia in costante aumento. La lettura diretta delle conversazioni garantisce uno spaccato circa lo stato di salute della propria relazione di coppia.

Con l’ausilio di WhatsApp e con la lettura delle chat è possibile comprendere se il partner vive una storia clandestina oppure no. La tecnica della lettura diretta dei messaggi però non è sempre affidabile: le evenienze dicono infatti che chi ha messaggi da nascondere tende ad eliminare ogni traccia sul proprio dispositivo.

Da qui nasce un nuovo metodo, che si fonda sulle potenzialità del servizio desktop WhatsApp Web. Attraverso l’app desktop di WhatsApp gli utenti possono effettuare la sincronizzazione delle conversazioni da un cellulare ad un pc in pochi secondi. Sulla base di questa funzione, per spiare le chat del proprio lui o della propria lei basterà avere il possesso del dispositivo per pochi secondi ed un computer a portata di mano.

Mettendo in pratica questo trucco, il vantaggio sarà doppio: le chat, infatti, saranno anche aggiornate in tempo reale.