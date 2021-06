Vodafone: quando tutto sembra andare per il verso giusto, arrivano gli odiati aumenti

A dir la verità, non vedendo alcun aumento da parte della compagnia telefonica Vodafone, ci stavamo quasi preoccupando. E invece no, eccole lì, proprio dietro l’angolo, pronte a colpire i loro clienti nel bel mezzo dell’estate. Insomma, lo abbiamo capito, l’operatore telefonico ha deciso di inserire delle nuove rimodulazioni ai costi precedenti delle sue promozioni. Ecco tutti i cambiamenti del gestore.

Vodafone: arrivano rimodulazioni anche da parte della compagnia telefonica rossa

Noi, così come i clienti Vodafone, avevamo iniziato a preoccuparci già in precedenza (esattamente dal 23 giugno) per i cambiamenti del gestore. Vodafone però ha ulteriormente aggiunto una nuova data: “Il costo delle medesime offerte dei clienti privati ricaricabili che avranno ricevuto la relativa comunicazione via sms il 1° giugno aumenterà di 1,99 euro al mese a partire dal 2 luglio 2021“.

Al momento però le offerte coinvolte sono ancora indefinite, dunque gli utenti interessati verranno informati dall’azienda stessa tramite un SMS.

Nel comunicato si legge anche: “A partire dal 1° giugno, i clienti interessati dalla mdifica avranno la possibilità di attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42100 entro il 30/06“. Dunque, stando a quanto detto dalla compagnia, sembrerebbe addirittura “uno scambio equo”.

Senza dubbio capiterà che svariati utenti non avranno più intenzione di proseguire con la stessa tariffa. Cosa fare in questi casi? Ovviamente coloro che non hanno più interesse nella compagnia o nella promozione, potranno tranquillamente rifiutare. Basterà scegliere tra diverse modalità di recesso: