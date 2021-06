Anche in questo 2021 TIM, Vodafone, Iliad e WindTre sfruttano la stagione estiva per lanciare le migliori occasioni agli utenti che desiderano modificare il loro piano tariffario. Nel corso di queste settimane, il pubblico della telefonia mobile può accedere a numerose e vantaggiose iniziative low cost.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: promozioni più ricche per l’estate

TIM, ad esempio, prevede per i suoi clienti la disponibilità della promozione TIM Gold Pro. Questa tariffa è caratterizzata da un pacchetto con minuti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet. Il costo per il rinnovo sarà di 7,99 euro.

Anche Vodafone, oltre a TIM, ha previsto delle novità per i suoi futuri clienti. Il gestore britannico punta molto sulla promozione Special 100 Giga. I clienti che optano per questa promozione riceveranno chiamate senza limiti, SMS infiniti e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo mensile sarà di 9,99 euro.

Ancora per qualche giorno invece Iliad propone a tutti i suoi abbonati i vantaggi della Flash 120. I clienti che effettuano la portabilità da TIM, Vodafone e WindTre riceveranno minuti senza limiti, SMS illimitati più 120 Giga per la navigazione di rete anche con 5G. Il costo per tutti i nuovi abbonati sarà di 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

L’occasione finale è targata WindTre con la sua ricaricabile WindTre Star+. Gli abbonati che si affidano al gestore arancione riceveranno una tariffa con un pacchetto composto da chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti più 70 Giga ad un costo fisso di 7,99 euro ogni mese.