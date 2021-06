The Umbrella Academy è una serie TV di Netflix molto amata da utenti di tutto il globo e sembra che stia per ritornare. Le ultime notizie sono davvero ottime per lo show che tratta di personaggi con poteri sovrannaturali, infatti a breve torneranno con dei nuovissimi episodi.

Come ben sappiamo, la fiction è tratta da un fumetto omonimo, e per chi l’ha vista, sa bene che la seconda stagione si era conclusa con i fratelli Hargreeves che avevano bloccato l’apocalisse degli anni ’60.

Tuttavia, i suddetti non avevano previsto che questa mossa gli sarebbe costata molto cara. Hanno infatti aperto una nuova linea temporale in cui Sir Reginald era ancora in vita e aveva concretizzato l’idea di aprire un’altra accademia: la Sparrow Academy.

The Umbrella Academy: tutte le novità che sappiamo fino ad ora

La data di uscita della nuova stagione non è stata ancora registrata, ma è facile un rilascio ufficiale avverrà entro la fine del 2021 o l’inizio del 2022. Durante la Netflix Geeked Week inoltre sono usciti allo scoperto i nuovi titoli della stagione 3. Eccoli di seguito:

Episodio 1: Meet the Family

Episodio 2: World’s Biggest Ball of Twine

Episodio 3: Pocket Full of Lightning

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Kindest Cut

Episodio 6: Marigold

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Wedding at the End of the World

Episodio 9: Six Bells

Episodio 10: Oblivion

La data di uscita, come messo in evidenza anche prima, non è ancora stata resa ufficiale, ma a breve dovrebbe essere resa nota. Tutti si stanno facendo una domanda comune: come sarà l’incontro tra le due accademie? Lo scopriremo solamente guardando la nuova season e continuandoci ad informare mediante il nostro sito.