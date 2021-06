The 100: ci sarà la stagione 8? Intanto ecco due serie che potranno piacervi

Netflix ormai da anni riesce a riprodurre capolavori davvero interessanti che diventano veri e propri cult per gli utenti abbonati. La piattaforma che riproduce contenuti in streaming è ormai nelle case di tutti e ognuno riesce ad avere una serie TV preferita.

Ce ne sono ormai talmente tante che è difficile scegliere, anche se qualche nome di certo non può essere tralasciato. Uno tra tutti potrebbe essere anche la famosa serie televisiva meglio nota con il nome di The 100. La famosissima produzione si è conclusa ufficialmente con la stagione numero sette, la quale ha dunque fatto piombare i fan nella tristezza più totale. Le notizie delle ultime settimane hanno fatto leggermente prendere aria gli appassionati, i quali potrebbero aspettarsi ben presto uno spin-off. Nel frattempo tutti sono alla ricerca di qualcosa di nuovo, che magari rassomigli un po’ la famosa serie.

The 100: ci sono alcune serie consigliate che potrebbero piacere ai fan

Esistono alcune serie che potrebbero piacere tanto agli appassionati di The 100, I quali potrebbero dunque ritrovare la loro tranquillità.

The Society potrebbe essere una di queste, basata su adolescenti intenti a ristabilire i vecchi canoni per ottenere una vita che sia sicura e organizzata. Segue poi Colony, la serie che magari ricorda molto grazie alle sue dinamiche quanto visto in The 100, con Los Angeles invasa dagli alieni che vogliono prendere il dominio.

In questo caso si tratta solo di contenuti alternativi, i quali potrebbero far appassionare il pubblico ormai rimasto orfano della sua serie preferita. Attendiamo dei feedback in merito.