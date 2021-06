Diversi anni fa, la NBA ha incontrato il franchise dei Looney Tunes attraverso Space Jam. Il live-action ha visto la leggenda NBA Michael Jordan al fianco dei personaggi dei Looney Tunes per giocare un torneo e salvare il loro mondo. Sono passati diversi anni e la Warner Bros porterà Space Jam 2: A New Legacy il 16 luglio.

Il nuovo film di animazione, questa volta, porterà l’attuale leggenda della NBA, Lebron James. Per celebrare l’attesissimo film, Microsoft ha annunciato una nuova collezione in edizione limitata del controller Xbox a tema del film.

Space Jam 2: ci saranno tre diversi controller

I controller wireless esclusivi per Xbox sono disponibili in tre versioni: Tune Squad, Server-verse e Goon Squad. Tutte e tre le versioni saranno disponibili a partire dall’8 luglio per 69,99 euro per ogni controller. Come suggerisce il nome ‘Limited Edition’, i giocatori avranno una piccola finestra temporale per prendere una di queste unità.

Ovviamente la differenza sta solo nel design. I controller funzionano non solo con le console Xbox (Xbox One e Series) tramite Xbox Wireless, ma funzionano anche con PC Windows 10. Possono essere utilizzati anche con tablet e dispositivi Android tramite Bluetooth. Secondo Xbox, il supporto per i dispositivi iOS arriverà a breve. Proprio come altri controller Xbox, avrai bisogno di batterie AA per alimentare questi controller. Garantiranno fino a 40 ore di durata della batteria.

Nel caso non lo sapessi, ci sarà anche un nuovo gioco chiamato Space Jam: A New Legacy. Il nuovo gioco sarà disponibile per giocare su console Xbox e PC tramite il servizio di abbonamento Game Pass. Microsoft aggiunge costantemente nuovi controller tematici al suo portafoglio, ci sono dozzine di controller Xbox personalizzati in questo momento e l’elenco crescerà esponenzialmente attraverso la ‘nuova generazione’.