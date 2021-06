Samsung sta facendo un ottimo lavoro portando Android 11 e One UI 3.1 sui suoi smartphone. La società ha già implementato l’aggiornamento del firmware per molti smartphone nel suo portafoglio. Ora è il momento per il Samsung Galaxy Tab Active Pro di ottenere lo stesso trattamento. L’aggiornamento è una bella sorpresa poiché si tratta di un dispositivo del 2019.

Il Galaxy Tab Active Pro è stato lanciato con Android 9 Pie e ha ricevuto l’aggiornamento One UI 2.0 l’anno scorso con Android 10. Ora, gli smartphone stanno ottenendo un altro importante aggiornamento del sistema operativo che porta Android sul tablet. I nuovi aggiornamenti software includono la skin One UI 3.1 che aggiunge nuove interfacce visive e una serie di nuove funzionalità, nonché funzioni di Android 11.

Galaxy Tab Active Pro: controllate la disponibilitá dell’aggiornamento

Gli utenti riceveranno nuovi elementi dell’interfaccia utente, autorizzazioni una tantum per posizione e microfono e nuove notifiche chat. Altre caratteristiche degne di nota includono le opzioni della schermata di blocco dinamica, il benessere digitale migliorato, i miglioramenti del pannello rapido e i grandi miglioramenti della sicurezza.

Samsung sta inviando aggiornamenti Android 11 per le unità Galaxy Tab Active Pro in Thailandia. Il firmware è in arrivo con il numero di build T545XXU3CUF7_B2BF. Il nuovo aggiornamento over-the-air raggiungerà tutte le restanti regioni nelle prossime settimane. Il Galaxy Tab Active Pro è un tablet di fascia media con display da 10,1 pollici con 1920 x 1.200 pixel di risoluzione e un rapporto di 16:10.

Ad alimentare il device abbiamo il SoC Qualcomm Snapdragon 670 Octa-Core di fascia media basato sull’architettura a 10 nm, accompagnato da una GPU Adreno 616. Il dispositivo ha 4 GB di RAM e fino a 64 GB di memoria interna.