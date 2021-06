Realme si sta preparando per espandere la propria offerta a nuove categorie, inclusi laptop e tablet. Il marchio con sede in Cina ha già confermato nuovi dispositivi ed è pronto per lanciare presto Realme Book, il primo laptop dell’azienda.

Un nuovo tweet dell’azienda conferma che il primo laptop del marchio arriverà con Windows 11. Tuttavia, non è ancora confermato se il Realme Book avrà Windows 11 giá all’arrivo sul mercato, ma il dispositivo sarà sicuramente compatibile con l’ultima versione del sistema operativo Windows.

Realme Book: non c’è una data per il rilascio sul mercato

Anche se il laptop non viene preinstallato con il sistema operativo Windows 11, potrebbe essere uno dei primi dispositivi ad accedere alla prossima generazione del sistema operativo di Microsoft che include diverse nuove funzionalità. É probabile che il laptop venga installato con Windows 10 e che, successivamente, il prodotto potrá essere aggiornato al sistema operativo Windows 11

Attualmente non si sa molto del primo laptop del marchio Realme ma in base ai teaser condivisi dall’azienda, sembra che l’ispirazione del design sia presa dal MacBook Air di Apple. Ci aspettiamo di saperne di più sul dispositivo nelle prossime settimane. Una volta lanciato, il Realme Book competerà con i laptop lanciati da Xiaomi e dal suo sub-brand Redmi nel mercato indiano.

Una delle caratteristiche principali del sistema operativo Windows 11 è che ora può eseguire in modo nativo app Android che possono essere scaricate tramite l’Appstore di Amazon. Microsoft non ha confermato la data di rilascio ufficiale per Windows 11 al pubblico, ma sappiamo che sarà disponibile durante le festività natalizie.