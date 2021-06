Il produttore cinese Xiaomi si appresta ad annunciare a livello globale un nuovo smartphone sotto marchio Poco. Nello specifico, si tratta del prossimo Poco F3 GT, il quale dovrebbe essere la versione internazionale dello scorso gaming phone a marchio Redmi, ovvero il Redmi K40 Gaming Edition. Nel corso delle ultime ore, però, abbiamo ricevuto alcune conferme grazie all’arrivo della certificazione BIS.

Poco F3 GT: il re-branded di Redmi K40 Gaming Edition riceve la certificazione BIS

In queste ultime ore, come già accennato, il prossimo smartphone del produttore cinese Xiaomi a marchio Poco ha ricevuto l’importante certificazione BIS (Bureau of Indian Standards). Su quest’ultima, in particolare, il nuovo Poco F3 GT è stato registrato con il numero di modello M2104K10I.

Quest’ultimo coincide con quello dello scorso Redmi K40 Gaming Edition presentato ufficialmente per il mercato cinese qualche settimana fa. La certificazione BIS, quindi, ci conferma ulteriormente che il prossimo smartphone a marchio Poco sarà un re-branded di questo device Redmi.

Per il momento l’azienda non ha rivelato informazioni ufficiali sul nuovo Poco F3 GT. Tuttavia, trattandosi di un re-branded del Redmi K40 Gaming Edition, possiamo aspettarci le stesse specifiche tecniche. Ve le riassumiamo qui di seguito.