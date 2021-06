Lenovo ha postato il nuovo Smart Clock 2 sul suo sito Web senza nessun annuncio ufficiale. Stando alle immagini e le informazioni pubblicate, sarà disponibile anche un nuovo accessorio che permette di caricare in modalità wireless qualsiasi dispositivo compatibile.

Per quanto riguarda lo Smart Clock 2, vanterà uno schermo tattile IPS LCD da 4″, altoparlanti a diffusione frontale da 1,5″ 3W, microfoni, connettività Wi-Fi 4, e Bluetooth 4.2. Inoltre, processore MediaTek MT8167S con RAM da 1GB e spazio d’archiviazione di 8 GB. Il Software supportato è Android Things OS. Sarà grande 93,3 x 113 x 71,3 mm e peserà 298 g. Il dock per ricariche wireless, invece, è grande 220 x 82,8 x 23,7 mm e sarà disponibile nelle seguenti colorazioni: bianco, nero, blu.

Lenovo: nuovi Smart Clock 2 e dispositivo per ricarica in modalità wireless

Lo Smart Clock precedente a questo modello aveva la forma di un cilindro, mentre la nuova variante sembra piuttosto simile ma posizionato diversamente. Lo spazio extra presente dà a Lenovo la possibilità per inserire un altoparlante in più per potenziare la qualità audio. Il display è praticamente identico a quello del suo predecessore tranne per la risoluzione su cui non si sa ancora molto. I pulsanti del volume si trovano sul bordo sopra lo schermo, mentre il pannello posteriore presenta una porta di alimentazione MagSafe e un interruttore di disattivazione del microfono. Nessuna porta USB già inclusa.

Si è sentito parlare per la prima volta del dock grazie ad un recente brevetto della FCC. Mentre, sul nuovo smartwatch sappiamo che oltre alla porta USB, è dotato di questo nuovo pad di ricarica wireless con potenza massima di 10 W e luce notturna. Inoltre, lo Smart Display 2 ha praticamente lo stesso obiettivo del dispositivo madre. Stesso discorso per Google Assistant e tutta una serie di servizi inclusi. Nessuna informazione certa o almeno vagamente accennata, invece, sul prezzo o sulla data di uscita di entrambi i prodotti.