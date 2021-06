Kena Mobile: ultimi giorni per avere tre offerte fino a 100GB con rimborso

Ci sono ormai tanti gestori virtuali che affollano il panorama della telefonia mobile italiana. Molti di questi sono riusciti a farsi spazio grazie alle loro offerte strepitose, quelle a basso costo ma piene di contenuti interessanti. Tra tutti ce ne sono alcuni degne di nota, come ad esempio Kena Mobile, provider molto famoso per la sua attività pubblicitaria ma soprattutto per le sue promozioni fino a 100 giga disponibili sul sito ufficiale.

Ora come ora inoltre è possibile, invitando un amico, ricevere un rimborso da 5 € fino ad un massimo di 10 volte per ottenere 50 € di rimborso.

Kena Mobile: offre promo da urlo ma per poco tempo

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: