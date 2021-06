I prezzi disponibili da Expert sono davvero ai minimi storici, gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti sempre più economici impreziositi da un buonissimo numero di riduzioni, rispetto all’originario valore di listino degli stessi.

A differenza di quanto siamo abituati a vedere ad esempio da Euronics, in questo caso l’acquisto è possibile in ogni negozio in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda, previo pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto, o comunque dalla categoria merceologica coinvolta. Il volantino Expert non presenta limitazioni in termini di scorte disponibili, teoricamente sarà possibile recarsi in negozio negli ultimi giorni di validità, godendo ugualmente degli ottimi sconti.

Expert: queste sono le nuove offerte da non perdere

Le occasioni disponibili da Expert sono davvero moltissime ed altrettanto varie tra di loro, perfettamente in grado di soddisfare le esigenze degli utenti che vogliono spendere pochissimo, o comunque vogliono accedere ai top di gamma del periodo.

Il migliore smartphone in promozione è chiaramente l’Apple iPhone 12, un prodotto di fascia altissima, recentemente scontato a soli 759 euro, per quanto riguarda la variante da 64GB completamente sbrandizzata.

Scendendo verso fasce di prezzo più alla portata degli utenti, è possibile raggiungere l’acquisto di Xiaomi Mi 11 Lite a soli 299 euro, Realme 7 a 199 euro, Samsung Galaxy A02s a 129 euro, Oppo A74 a 229 euro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Wiko Y81, Motorola Moto G10, Vivo Y70, TCL 10SE, Oppo Find X3 Lite a altri ancora.

La spesa è ridottissima, per conoscere da vicino ogni offerta, aprite quanto prima le pagine seguenti.