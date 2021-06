Le occasioni disponibili da Euronics vi faranno letteralmente sognare ad occhi aperti, rappresentano la perfetta soluzione che permetterà di risparmiare su ogni acquisto effettuato, senza dover mai rinunciare alla qualità del prodotto che effettivamente si andrà a scegliere.

Il volantino, purtroppo, risulta essere strettamente limitato ad una specifica porzione di punti vendita in Italia, in particolare sarà possibile sfruttare i prezzi solo nei negozi di proprietà del socio Euronics Dimo, non altrove e nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda. Al superamenti dei 199 euro di spesa, lo ricordiamo, potrete richiedere il Tasso Zero, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili addebitate automaticamente sul conto corrente bancario.

Euronics: il volantino non ha pietà di Esselunga

Euronics continua a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica con una soluzione veramente agguerrita, all’interno della campagna possiamo trovare alcuni dei migliori top di gamma del periodo, a prezzi complessivamente accettabili. I modelli da non perdere rientrano infatti tra Oppo Find X3 Neo, acquistabile a 699 euro, oppure l’ultimo iPhone 12, disponibile a 829 euro, per finire con il top del top a 1189 euro.

La fascia intermedia viene invece magistralmente rappresentata da soluzioni altrettanto interessanti, quali possono essere Oppo A74, Xiaomi Redmi 9A, Vivo Y70, Alcatel 15E, Xiaomi Redmi 9T, Motorola G10, Realme 7i, Realme 8 o Realme 8 5G, tutti disponibili a meno di 399 euro.

Questo è una parte di ciò che vi aspetta nel volantino, per ogni altra informazione aprite le pagine sottostanti.