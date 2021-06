In Elite 4 Samuel e i suoi amici hanno incontrato un gruppo di nuovi studenti appena arrivati alla Las Encinas. Ogni stagione, il popolare dramma spagnolo, ha aggiunto nuovi personaggi al suo “elitario” Cast, come Rebeka e Cayetana nella stagione 2 e Alexis nella stagione 3. Ora Elite 4 si concentrerà sui ricchi ragazzi della famiglia Blanco: Ari, Patrick e Mencía, guidati dal padre, il nuovo direttore della scuola Benjamín.

Elite: i nuovi personaggi

Come lo showrunner Carlos Montero ha spiegato, i Blanco sono ancora più ricchi degli altri ricchi e per Ari, Patrick e Mencía, essere ricchi è qualcosa che in realtà li definisce. Montero ha aggiunto che sono “molto egoisti, abituati a fare a modo loro”, il che li mette in contrasto con Samuel e gli altri. Un altro nuovo arrivato è Phillippe von Triesenberg, un vero principe che gli altri studenti disprezzano fin da subito a causa dei suoi privilegi. Montero ha detto che è stato aggiunto al cast per vedere come sarebbe un principe se dovesse frequentare la scuola oggi. Nonostante gli scontri e le rivalità innescate dalla quarta stagione di Elite, i nuovi personaggi hanno già fatto breccia nel cuore dei fan della serie.

Benjamín sembra essere un elitario snob che prende immediatamente di mira gli studenti meno facoltosi attivati alla Las Encinas con una borsa di studio, ovvero Samuel e Omar, ma Montero ha ha detto che c’è molto da scoprire di questo personaggio oltre alle apparenze, “Nella nostra serie nessuno è mai solo un cattivo o un bravo ragazzo”, ha detto, e Benjamín “non è come sembra”.

È interpretato da Diego Martín, che il pubblico potrebbe riconoscere come l’ambasciatore generale Narciso Linares in L’alienista o Enrique Otegui del dramma soapy Velvet.