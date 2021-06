CoopVoce: utenti pronti a sottoscrivere le promo Evolution, ecco i prezzi

I gestori virtuali stanno conquistando pian piano una fetta sempre più larga di pubblico, riuscendo a proporre offerte quasi all’altezza dei classici gestori. In realtà dal punto di vista dei prezzi spesso si riesce addirittura a fare meglio, con promozioni piene di contenuti che riescono a restare in un range di prezzo molto più basso rispetto al passato.

CoopVoce è uno dei gestori che più di tutti sta riuscendo a migliorarsi, cambiando totalmente le sue sorti. Ricordiamo infatti che in passato l’azienda era andata a fortune alterne, non raccogliendo sempre quanto seminato. I risultati oggi invece si vedono, grazie anche ad un cambio di strategia che ha imposto molti più contenuti all’interno delle offerte. Sul sito ufficiale infatti sono presenti tre offerte che mettono in mostra tutte queste caratteristiche, le quali stanno permettendo l’arrivo di tanti nuovi utenti.le promozioni in questo momento sono tre e tutte piene di contenuti.

CoopVoce: le promo della linea EVO sono ancora disponibili sul sito ufficiale

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS