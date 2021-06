Il volantino reso disponibile in questi giorni da Coop e Ipercoop è uno dei migliori di sempre, racchiude al proprio interno una miriade di promozioni speciali, con prezzi sempre più bassi e soluzioni da far girare la testa anche agli utenti più esigenti.

Spendere poco è possibile, a patto che si sia disposti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, infatti gli stessi prezzi non risultano essere disponibili sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti in Italia. Il risparmio è anche garantito dalla possibilità di mettere le mani sulle varianti no brand, ovvero con aggiornamenti che verranno rilasciati direttamente dal produttore, e non da un operatore telefonico qualsiasi.

Coop e Ipercoop: queste offerte vi faranno risparmiare

Il prodotto su cui si basa quasi interamente la campagna promozionale è l’ottimo Xiaomi Redmi Note 10, un modello in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 199 euro, e caratterizzato da buone specifiche tecniche, con prestazioni anche di livello superiore rispetto alla fascia di posizionamento.

Il pannello è un buonissimo AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+, accompagnato da un processore octa-core, una batteria da 5000mAh che lo rende quasi un battery phone, per finire con sistema operativo Android 11 e MIUI 12, nonché 4GB di RAM e memoria completamente espandibile.

La versione in vendita, lo ricordiamo, prevede la garanzia di 24 mesi, in questo modo qualsiasi difetto di fabbrica verrà effettivamente “risolto” senza dover versare nemmeno un centesimo.