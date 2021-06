Il cambiamento a sorpresa di Microsoft a Windows 11 dá agli utenti un approccio molto più aperto al negozio Windows. Nuovi dettagli indicano che potremo vedere presto i giochi Steam elencati nello store in futuro. Questo nuovo approccio vede molte modifiche all’app store di Windows, inclusa la connessione di Microsoft all’Appstore di Amazon.

Microsoft vuole anche che altri app store alternativi, come Steam ed Epic Games Store, facciano parte di questo nuovo app store di Windows. ‘Windows in molti modi ospita già questi negozi’, afferma Windows e il capo dei dispositivi Panos Panay, in un’intervista a The Verge.

Windows 11: i giochi e le app Steam potrebbero far parte dello Store Microsoft

Steam è diventato un enorme negozio di giochi e app su Windows nel corso degli anni e Panay immagina un futuro per l’app store di Windows in cui le persone trovano le app che desiderano indipendentemente dai negozi rivali. Mentre Microsoft sta abbracciando l’idea di un negozio aperto, ci sono alcuni avvertimenti. Microsoft consentirà agli sviluppatori di trattenere il 100% delle entrate derivanti dalle app se utilizzano piattaforme di pagamento alternative, ma ciò non si applica ai giochi.

Non è chiaro nemmeno come questa politica possa essere applicata ad app store separati. Sembra che Microsoft stia semplicemente elencando le app Android dall’Appstore di Amazon nel proprio negozio, quindi si collega effettivamente a un altro negozio. Se Steam dovesse essere integrato con l’app store di Windows, sarebbe probabilmente attraverso uno scenario di collegamento simile.

Questo sarebbe comunque un miglioramento rispetto a ciò che esiste oggi su Windows 10; al momento, quando installi Windows su un nuovo PC hai bisogno di scaricare ed installare software di terze parti sul Web.