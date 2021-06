Il colosso Microsoft ha da poco presentato la nuova versione del suo software, cioè Windows 11. Con quest’ultimo sono state introdotte diverse novità sia dal punto di vista estetico e della grafica ma anche delle funzionalità.

Microsoft svela ufficialmente il nuovo Windows 11

Come già accennato, il colosso di Mountain View ha finalmente annunciato il suo nuovo sistema operativo Windows 11. Una delle novità introdotte dall’azienda riguarda senza ombra di dubbio la grafica. In particolare, è stato effettuato un restyling generale che ha portato linee estetiche nuove e altrettante funzioni. Presenti, ad esempio, il menù start che questa volta è stato collocato al centro e una nuova gestione dei temi chiaro e scuro. È stata inoltre introdotta la funzionalità denominata Snap Layout che permette di gestire al meglio gli spazi dello schermo per organizzare le applicazioni e non mancano nemmeno i widget.

Oltre a questo, una delle novità più interessanti riguarda però la possibilità di poter eseguire le applicazioni di Android su Windows 11. Queste ultime, in particolare, saranno sostanzialmente quelle presenti su Amazon AppStore e sarà possibile scaricarle sul proprio PC direttamente dal nuovo store ufficiale, ovvero Windows Store.

L’azienda ha poi introdotto una nuova integrazione di Teams direttamente nella barra delle applicazioni in modo da connettersi istantaneamente via messaggi, chat, voce o video con chiunque, su Windows, Android e iOS e l’accesso all’app Xbox per giocare ai grandi titoli presenti su Xbox Game Pass.

Panos Panay ha così dichiarato: “Windows 11 è per tutti: i nostri partner hanno progettato prodotti eccezionali per il nuovo sistema operativo, e si può scegliere Intel, AMD, Qualcomm, e avere sempre un’ottima esperienza. L’utente sceglie il prodotto che più gli piace e troverà sempre lo stesso Windows”.

Vi ricordiamo che il nuovo Windows 11 sarà rilasciato ufficialmente a novembre e sarà sostanzialmente un aggiornamento gratuito di Windows 10.