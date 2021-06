Per i clienti di Vodafone ci sono nuove rimodulazioni dei costi in listino. Nelle ultime settimane, infatti, il provider inglese ha deciso di cambiare i prezzi di una popolare tariffa per la telefonia mobile. Le modifiche di listino hanno riguardato la promozione, Special 50 Giga.

Vodafone, arriva il rincaro sui costi per la popolare tariffa da 50 Giga

Molti utenti che hanno attivato nei mesi e negli anni precedenti la Special 50 Giga hanno scoperto un inatteso aumento dei prezzi dal valore di 2 euro. I nuovi listini per Vodafone sono così aggiornati. I clienti che sino agli scorsi mesi pagavano 7,99 euro ora avranno un nuovo prezzo di listino pari a 9,99 euro. Previsto invece un prezzo di abbonamento mensile di 8,99 euro per tutti coloro che pagavano 6,99 euro ogni trenta giorni.

A differenza di precedenti rimodulazioni, in questa circostanza Vodafone non ha previsto scatti extra per i consumi della tariffa. Per la Special 50 Giga quindi sono confermate le soglie di consumo standard con chiamate senza limiti verso tutti e SMS, cui si aggiungono 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G.

Il cambiamento dei listini di Vodafone è valido solo ed esclusivamente per i vecchi clienti. Per gli abbonati che attiveranno nelle prossime settimane la Special 50 Giga è invece prevista una garanzia aggiuntiva molto positiva sul fronte dei costi di rinnovo.

In linea ad un accordo siglato negli scorsi mesi dalla stessa Vodafone con AGCOM, tutti i nuovi abbonati che scelgono la Special 50 Giga (ed altre offerte del gestore inglese) avranno un prezzo bloccato almeno per il primo semestre.