Unieuro, come anche altri rivenditori di elettronica, ha deciso di anticipare il Black Friday, il giorno più importanti per quanto riguarda gli sconti legati alla tecnologia e non solo, proponendo al pubblico italiano una miriade di promozioni altrettanto importanti ed interessanti.

La campagna promozionale è attiva solamente fino al 1 luglio 2021, gli utenti vi possono accedere tranquillamente anche tramite il sito ufficiale, ricordando della spedizione gratuita presso il domicilio al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. I prodotti sono come al solito commercializzati con garanzia di 24 mesi, e nella maggior parte dei casi in versione sbrandizzata (viceversa troverete il nome dell’operatore “collegato”).

Unieuro: queste sono le offerte da non perdere

I migliori smartphone in promozione da Unieuro toccano perlopiù la fascia bassa del segmento, infatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di prodotti in vendita a poco meno di 500 euro, garantendosi comunque l’accesso a buone prestazioni generali.

I modelli coinvolti nella campagna sono Xiaomi Redmi Note 9 e Redmi Note 10 Pro, disponibili a 159 e 279 euro, Samsung Galaxy A32 a 239 euro, Oppo Find X3 Lite a 389 euro, Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro (con il più potente in vendita a 469 euro), passando poi su Realme 8 Pro, Wiko Y81, Oppo A53, Oppo Reno 4Z, Motorola Moto E7 Power o Samsung Galaxy A12.

Tutti, o comunque la maggior parte, sono disponibili nella variante no brand, in caso contrario troverete l’indicazione dell’operatore telefonico direttamente collegato. I dettagli sono a questo indirizzo.