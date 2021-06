The Walking Dead: tenetevi forte, sono arrivati i titoli e gli SPOILER della serie!

La première Acheron approderà in America esattamente il 22 agosto e sarà formata da due parti scritte da Angela Kang, showrunner e produttrice della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Ad ogni modo vi sono già alcune anticipazioni sui primissimi titoli degli episodi di The Walking Dead:

11×01: “Acheron: Part I”

11×02: “Acheron: Part II”

11×03: “Hunted”

11×04: “Rendition”

11×05: “Out of the Ashes”

11×06: “On the Inside”

11×07: “Promises Broken”

11×08: “For Blood”

The Walking Dead: le dichiarazioni di Scott Gimble

The Walking Dead, show tratto dai fumetti di Robert Kirkman, questa volta sarà completamente diverso dai precedenti. Lo rivela Scott Gimble a TWDUniverse: “Non voglio svelare molto, ma si tratta di qualcosa che mai abbiamo visto prima d’ora nella serie. Quando Angela Kang, che è stata la sceneggiatrice, ha iniziato a parlarne sono immediatamente rimasto entusiasta”. Ha poi aggiunto su Twitch: “Quello che vedremo è un qualcosa di unico. E direi che si tratta di qualcosa di piuttosto fantastico, considerando che abbiamo realizzato 153 episodi fino a questo momento“.

Per quanto riguarda la trama dei singoli episodi (ATTENZIONE, ALLARME SPOILER): in Acheron Part I Maggie propone un piano suicida: trovare cibo per l’intera popolazione pur di sopravvivere e ricostruire Alexandria. Durante il viaggio però un temporale li colpisce portandoli a rifugiarsi in un tunnel della metropolitana. Nel frattempo chi è stato catturato dai militari viene spostato in un’altra location sconosciuta.

In Acheron Part II il gruppo protagonista scopre che uno di loro non è riuscito a mettersi al sicuro dentro il vagone della metropolitana. Essendo circondati dagli zombie, ciò significa morte certa. Dunque, con poche munizioni ed energie a disposizione, il gruppo deve stringere i denti mentre gli zombie hanno trovato un modo per entrare nel vagone della metropolitana.