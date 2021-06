The Walking Dead: queste notizie non possono di certo sfuggirvi

La première Acheron approderà in America esattamente il 22 agosto e sarà formata da due parti scritte da Angela Kang, showrunner e produttrice della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Ad ogni modo vi sono già alcune anticipazioni sui primissimi titoli.

11×01: “Acheron: Part I”

11×02: “Acheron: Part II”

11×03: “Hunted”

11×04: “Rendition”

11×05: “Out of the Ashes”

11×06: “On the Inside”

11×07: “Promises Broken”

11×08: “For Blood”

The Walking Dead: la trama della nuova stagione

The Walking Dead, show tratto dai fumetti di Robert Kirkman. “Non voglio svelare molto, ma si tratta di qualcosa che mai abbiamo visto prima d’ora nella serie. Quando Angela Kang, che è stata la sceneggiatrice, ha iniziato a parlarne sono immediatamente rimasto entusiasta” ha dichiarato Scott Gimble a TWDUniverse su Twitch: “Quello che vedremo è un qualcosa di unico. E direi che si tratta di qualcosa di piuttosto fantastico, considerando che abbiamo realizzato 153 episodi fino a questo momento“.

Per quanto riguarda la trama: in Acheron Part II il gruppo scopre che uno di loro non è riuscito a mettersi al sicuro dentro il vagone della metropolitana. Essendo circondati dagli zombie, ritornare nel tunnel per andare alla ricerca di chi è disperso sembra andare incontro a morte certa. Tutti gli sguardi sono rivolti verso Negan come regola per sopravvivere ai turni necessari a sopravvivere.

Non si tratta più di una situazione in cui si cerca di non lasciare nessuno da solo ad affrontare il proprio destino e il motto ora è ‘Andiamo avanti’. Con poche munizioni ed energie ancora a disposizione, il gruppo deve prepararsi mentre gli zombie hanno trovato un modo per entrare nel vagone della metropolitana. Nel frattempo, Daryl affronta la sua situazione infernale personale provando a trovare Cane e si imbatte in più di quello che si aspettava. Yumiko mette in discussione le procedure in vigore nel Commonwealth, situazione che mette a rischio il suo futuro e quello di Eugene, Ezekiel e Princess.