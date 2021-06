MediaWorld, come Unieuro ed Expert, ha deciso di anticipare il cosiddetto Black Friday, lanciando la propria campagna promozionale Red Friday, dotata di prezzi sempre più bassi e convenienti, a cui tutti gli utenti possono accedere sia in rete che nei punti vendita in Italia.

Affidandovi all’e-commerce avrete la possibilità di ricevere la merce presso il vostro domicilio, e di completare l’ordine senza spostarvi dal divano di casa, sebbene comunque sia importante ricordare che sarà necessario pagare le spese di spedizione (indipendentemente dal livello raggiunto). Al superamento, inoltre, dei 199 euro di spesa, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: quali sono le migliori occasioni

Molte occasioni sono disponibili a prezzi fortemente scontati rispetto al listino originario, questo è il caso di Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11i, Samsung Galaxy S21, Apple iPhone 11, Apple iPhone 12 o Apple iPhone 12 Pro, tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volendo invece virare verso soluzioni più economiche, non mancano Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 9, Oppo A53s, TCL 10 Pro, Samsung Galaxy A12 o anche modelli più recenti, tutti caratterizzati da prezzi sempre alla portata della situazione.

Il volantino, come anticipato, è da ritenersi valido in ogni punto vendita in Italia, con possibilità di accedervi anche tramite il sito ufficiale, la garanzia è di 24 mesi, con necessità di esercitarla nelle medesime location d’acquisto.