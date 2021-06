Instagram introdurrà una nuova funzionalità tramite la quale mira a rendere migliore l’esperienza di tutti gli utenti soliti utilizzare la piattaforma da desktop. Il colosso procederà nelle prossime settimane con il lancio della funzionalità che darà modo di condividere foto e video anche dal proprio da Instagram web.

Instagram: nuova modalità di pubblicazione in arrivo!

Le prime indiscrezioni sull’arrivo della funzionalità sono emerse nel mese di maggio. Alcuni screen resi noti da Matt Navarra avevano svelato la volontà di Instagram di procedere con l’introduzione di una delle più grandi pecche della versione web.

La stessa Facebook, adesso, conferma di aver dato il via ai test e di essere pronta a lanciare la funzionalità rendendola disponibile per tutti gli utenti.

Potrebbe non mancare molto, quindi, all’arrivo della novità sicuramente molto apprezzata da un’ampia fetta di utenti. Anche da desktop sarà possibile procedere con la pubblicazione dei video e delle foto, modificare e personalizzare i propri contenuti attraverso l’utilizzo dei filtri e di tutte le funzionalità proposte dalla piattaforma mobile.

Instagram lavora anche a un’altra funzionalità indirizzata al momento soltanto agli utenti creator, i quali avranno modo di visualizzare i post suggeriti in bacheca contemporaneamente ai post dei contatti seguiti. La novità è ancora in fase di test, soltanto pochi utenti selezionati hanno ricevuto la possibilità di provare la nuova idea del colosso e di disattivarla temporaneamente se desiderato.

L’arrivo di quest’ultima novità non è stato ancora confermato. Instagram sembra non essersi esposto a riguardo. Dunque, non resta che attendere per scoprire quali saranno tutte le idee pensate dalla piattaforma.