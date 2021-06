Iliad prevede ancora per qualche giorno la disponibilità della sua offerta Flash 120. Questa ricaricabile è rivoluzionaria, oltre che per il costo e le soglie di consumo, per la presenza di internet 5G. Il gestore francese ha puntato molto sullo sviluppo delle reti internet di ultima generazione per i prossimi mesi, così come sta puntando altrettante risorse per la telefonia fissa.

Iliad, i passi per le tariffe telefonia fissa

A breve dovrebbe materializzarsi l’impegno ufficiale di Iliad per le offerte Fibra Ottica. Le tariffe presentate dal gestore francese dovrebbero essere sempre caratterizzate da prezzi in forte ribasso a differenza degli altri operatori.

La strada per la presenza delle offerte Fibra ottica di Iliad è già tracciata. Nei precedenti mesi, il provider ha aperto canali di discussione con importanti attori del mercato della telefonia fissa in Italia. Ad esempio, così come WindTre o Fastweb, anche Iliad andrà a collaborare con Open Fiber. La società di Enel e CDP offrirà all’operatore tutto il supporto logistico per la distribuzione delle reti in Fibra ottica.

Altrettanto importante per Iliad è il capitolo relativo all’autorizzazione da parte Ministero dello Sviluppo Economico. Dopo l’ok del dicastero, il provider può operare in piena libertà anche nel campo della telefonia fissa in Italia.

Gli utenti in fibrillante attesa della Fibra ottica sono ora in attesa per una sorta di roadmap da parte del gestore francese. Se per ora sembra esclusa la presenza delle offerte Fibra ottica di Iliad entro l’estate, importanti novità potrebbero esserci per l’autunno o per la fine del 2021.