Il Black Friday è ufficialmente arrivato da Expert, gli utenti oggi possono acquistare i migliori prodotti di tecnologia generale, riuscendo nel contempo a spendere molto meno dl previsto, o comunque di quanto è possibile vedere direttamente sul listino.

La campagna promozionale non presenta limitazioni particolari in termini di disponibilità sul territorio, né di scorte effettivamente disponibili, in tal modo sarà possibile completare gli acquisti anche l’ultimo giorno di validità, fissato al 4 luglio 2021. I prodotti sono nella maggior parte dei casi commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed in versione completamente no bramd.

Expert: tanti sconti vi attendono in negozio

Nelle oltre 20 pagine del volantino Expert si possono davvero trovare offerte per tutti i gusti, ed in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte di noi, focalizzando la nostra attenzione sugli smartphone, vediamo prodotti sia di fascia alta che appartenenti alle più economiche.

I modelli da non perdere di vista sono Xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro, Oppo Find X3 Lite a 399 euro, TCL 10 Se a 129 euro, Realme 7 a 199 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 229 euro, Oppo A94 5G a 299 euro, Samsung Galaxy A02s a 129 euro, Oppo A74 a 229 euro, Xiaomi mi 11 Lite 5G a 399 euro, Wiko Y81 a 79 euro, Motorola Moto G10 a 129 euro, Vivo Y70 a 199 euro e similari.

Il top di gamma, invece, è rappresentato perfettamente dall’ottimo iPhone 12, uno smartphone richiestissimo, oggi in vendita a 759 euro.