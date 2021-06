elite-4-conosciamo-carla-diaz-che-interpreta-ari-nella-serie-tv-netflix

Si trova già al primo posto nella classifica dei Top Ten. Nuovi episodi e nuovi personaggi sono approdati su Elite 4, uno dei titoli più amati e discussi. Tra questi ce n’è uno che sta facendo letteralmente innamorare i fan di questa serie TV. Conosciamo Carla Díaz, che interpreta Ari, il nuovo volto di Elite 4.

Carla Díaz è Ari: ecco il nuovo volto di Elite 4

Tra i vari personaggi, nello specifico 5, che sono arrivati nuovi di pacca con la quarta stagione di Elite, ce n’è uno che sta facendo letteralmente impazzire i fan. Si tratta di Ari, interpretata da Carla Díaz. Conosciamo meglio questa giovane attrice spagnola di talento.

Nata a Madrid il 19 luglio 1998 da sempre la sua passione è stato il mondo della recitazione. I genitori gestiscono una scuola di danza e Carla ha sempre amato questa disciplina. Già dai 9 anni è stata utilizzata molte volte per diverse pubblicità. Elite 4 è quindi l’inizio della sua fama.

Non è la prima volta che recita in un ruolo cinematografico, ma l’arrivo su Elite sembra averla lanciata al successo. Amata dai followers dei suoi profili social, mette sempre al primo posto il lavoro, ma sa anche essere ironica e alquanto esuberante.

Come indicato in un articolo su TVSerial.it, Carla “è principalmente nota per il suolo di Ana Montrell ne La Caccia, Monteperdido e per il ruolo di Rosa Lobo in Tierra de Lobos – L’amore e il coraggio. La ritroviamo anche in altri show importanti, quali Il Principe – Un amore impossibile, Traición, Amar en Tiempos Revueltos e Madres. Amor y vida“.

Insomma a Carla non sono mancate occasioni ghiotte per farsi notare e così essere scritturata per Elite 4. Ottima scelta da parte della produzione e fantastica opportunità per la Díaz che potrebbe aggiudicarsi una carriera in ascesa. Staremo a vedere come proseguirà la sua vita nel mondo dello spettacolo. Intanto continuano ad attendere Elite 5 confermata da Netflix prima ancora uscisse la quarta stagione di questa serie TV.