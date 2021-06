Gli utenti di Coop e Ipercoop sono prontissimi a risparmiare su ogni acquisto effettuato grazie al nuovo volantino lanciato dall’azienda, con il quale si presentano prezzi molto più bassi del normale, e finalmente alla portata della maggior parte di noi.

Gli acquisti, come accade sempre in occasioni di questo tipo, risultano essere possibili in ogni negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari, ma non sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nelle medesime location, ricordando anche la disponibilità di versioni sbrandizzate, ovvero con ricezione degli aggiornamenti direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, vi attendono spettacolari codici sconto gratis.

Coop e Ipercoop: queste sono le offerte del momento

Gli sconti da Coop e Ipercoop riguardano più che altro dispositivi legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, con piccoli accenni agli elettrodomestici o similari. Lo smartphone da non perdere assolutamente di vista è lo Xiaomi Redmi Note 10, un modello molto economico, in quanto in vendita a soli 199 euro, caratterizzato da buonissime prestazioni generali.

La scheda tecnica presenta un display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione FullHD+, una batteria da ben 5000mAH, in grado di garantire una autonomia decisamente superiore alla media, per finire con processore octa-core e naturalmente interfaccia grafica MIUI 12.

Il volantino di Coop e Ipercoop è attualmente attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita, se lo volete conoscere ed approfondire da vicino, non vi resta che aprire le pagine che abbiamo riservato per voi qui sotto.