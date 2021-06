Il nuovo volantino Comet ha davvero numeri da fuoriclasse, rappresenta una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, con prezzi sempre più bassi e convenienti, dettati anche dalla possibilità di accedere a prodotti di alta qualità.

Spendere poco con Comet potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto o di quanto avreste mai pensato, grazie sopratutto alla presenza della campagna promozionale sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale. In quest’ultimo caso, lo ricordiamo, gli utenti potranno decidere di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio, a patto che la spesa superi i 49 euro.

Comet: questi sono gli sconti più in voga del momento

Tutti gli utenti possono risparmiare da Comet, a partire ad esempio dai top di gamma del periodo, ovvero i prodotti più costosi in assoluto, e dalle prestazioni più elevate. I due modelli da non perdere assolutamente di vista sono Samsung Galaxy S21 e Apple iPhone 12, le prestazioni offerte sono molto simili tra loro, la scelta dipenderà direttamente dal sistema operativo preferito. I prezzi, ad ogni modo, corrispondono precisamente a 729 euro e 749 euro, in entrambi i casi per varianti no brand con garanzia di 24 mesi.

Osservando da vicino il volantino, ad ogni modo, è possibile anche trovare un elevato quantitativo di sconti legati a dispositivi molto più economici, e di categorie merceologiche completamente differenti. Se volete conoscerli, approfondendoli, dovete ricordarvi di aprire quanto prima le pagine che abbiamo integrato per voi qui sotto nell’articolo.