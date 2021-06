I nuovi prezzi lanciati nel periodo corrente da Carrefour sono sicuramente tra i migliori del periodo, provvedono a rendere disponibili i prodotti più in voga del momento, garantendo nel contempo un risparmio quasi senza precedenti per la maggior parte di noi.

L’accesso alle offerte, lo ricordiamo, risulta essere possibile solo ed esclusivamente recandosi personalmente in un punto vendita in Italia, non è possibile accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda, o comunque da altre parti. Coloro che vorranno approfittare degli sconti Carrefour, potranno anche fruire di un’ottima garanzia di 24 mesi, nonché chiaramente della variante no brand, nell’eventualità in cui si acquistasse uno smartphone.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram, potrete ricevere codici sconto gratis su ogni acquisto.

Carrefour: il nuovo volantino ha tantissimi sconti

I prodotti attualmente in vendita da Carrefour toccano perlopiù le fasce intermedie della telefonia mobile, in particolare gli utenti si ritrovano a poter spendere meno di 300 euro, garantendosi ugualmente l’accesso a qualche occasione da non lasciarsi sfuggire. I modelli maggiormente coinvolti riguardano Motorola E7i Power, Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A52 e simili.

Volendo invece cogliere l’occasione per acquistare una coppia di prodotti, segnaliamo la presenza della promozione legata al TCL 20L; coloro che aggiungeranno anche le MoveAudio S150, pagheranno il complessivo sempre e soltanto 199 euro, ovvero il prezzo di vendita dello smartphone.

La campagna promozionale, come anticipato, è disponibile in tutti i punti vendita, se volete conoscerla da vicino potete scorrere poco sotto ed aprire le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.