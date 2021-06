Il volantino Bennet rende felicissimi gli utenti che da tempo cercavano la migliore occasione per risparmiare, senza doversi limitare in termini di qualità dei prodotti da acquistare, e riuscendo ugualmente a godere di un buonissimo risparmio rispetto al prezzo di listino.

La campagna promozionale, esattamente in linea con quanto visto in passato, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso le più importanti realtà del territorio, non altrove in Italia, o anche sul sito ufficiale. Le scorte, purtroppo, sono altresì limitate, per questo motivo si consiglia una rapidissima decisione, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.

Bennet: il nuovo volantino è da capogiro

Gli utenti Bennet sono felicissimi di avere la possibilità di accedere a sconti importanti, sebbene comunque quasi sempre applicati sulla fascia intermedia della telefonia mobile, in questo caso sarà difatti possibile acquistare Oppo A72 e Xiaomi Redmi Note 10, a prezzi che non vanno oltre i 199 euro (per l’Oppo ne basteranno 169).

Le schede tecniche parlano di dispositivi comunque abbastanza convincenti, in quanto comunque è possibile godere di buone prestazioni complessive, caratterizzate da processori octa-core, display AMOLED molto ampi (sebbene siano a 60Hz), batteria dall’eccellente autonomia, ed estetiche alla moda/avanguardia.

I dettagli della campagna promozionale di bennet sono raccolti interamente per voi nel nostro articolo, cosicché possiate scoprire i singoli prezzi senza spostarvi dal divano di casa vostra. Il volantino è attivo in ogni punto vendita in Italia, non sul sito ufficiale.