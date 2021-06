Android: solo oggi questi titoli del Play Store sono gratis, ne sono 12

Non bisognerebbe mai scegliere uno smartphone senza valutare prima il sistema operativo. Un dispositivo mobile infatti non si sceglie per la sua forma, la quale può essere certamente bella da vedere ma in alcuni casi inutile per le esigenze di cui sia bisogno. Un dispositivo mobile che sia funzionale per le esigenze di tutti è sicuramente marchiato a fuoco da Android, il sistema operativo di Google che è diventato ormai un must in questi anni.

Il robottino verde ormai è conosciuto da tutti grazie alle sue caratteristiche principali, le quali ne fanno un osso duro da battere. La concorrenza è ormai ridotta solo ad Apple, casa che riesce a dare tutto quello che può senza però raggiungere i risultati di Google. Sono circa 2 miliardi di utenti in giro per il mondo che almeno una volta al mese utilizzano i 3 miliardi di dispositivi di cui sono in possesso. Questi numeri hanno permesso di battere anche Microsoft e il suo Windows. Un grande punto a favore e poi la presenza del play Store di Google, all’interno del quale i contenuti sono talmente tanti da creare l’imbarazzo della scelta. Proprio oggi poi ci sono tantissimi titoli a pagamento offerti gratis agli utenti, i quali possono approfittare.

Android: questi titoli a pagamento diventano gratis solo per una giornata