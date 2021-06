Sembra un sogno, ma anche tu puoi avere il WiFi gratis in tutta Italia. Una connessione internet gratuita ovunque. Le vacanze non potevano cominciare meglio e continuare senza consumare Giga è ancora più bello! Si chiama WiFi Italia ed è un progetto fantastico per poter accedere a HotSpot gratuiti su tutto il territorio nazionale. Ecco i dettagli di questo eccezionale servizio e tutte le istruzioni per potervi accedere.

WiFi Italia: il servizio nazionale per connetterti gratuitamente a internet

WiFi Italia è il servizio nazionale voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico per garantire una connessione gratuita a internet per tutti. I lavori, affidati a Infratel Italia che ha coinvolto nella realizzazione anche TIM, sono iniziati il 23 gennaio 2019. Oltre ai Comuni, questa iniziativa è stata estesa a tutte le strutture sanitarie.

A oggi i Comuni e gli ospedali con il WiFi gratis attivo sono ben 3.621. Far parte di WiFi Italia ha i suoi vantaggi perché si entra in una rete nazionale fatta da punti di accesso a una connessione internet completamente gratuita.

Inoltre tutte le reti sono federate. Hanno cioè visibilità sulla pagina ufficiale di WiFi Italia sezione Il Network. Qui, su una mappa interattiva, sarà possibile vedere tutti punti di accesso disponibili in Italia. In questo modo qualsiasi utente, sia esso italiano o proveniente da qualsiasi parte del mondo, può servirsi della connessione internet messa a disposizione dal Comune o dalla struttura sanitaria.

Un’app che ti apre alla connessione

Infine un altro vantaggio è che un’app dedicata ti apre alla connessione. In modo semplice e soprattutto gratuito è possibile scaricarla dalla pagina ufficiale di WiFi Italia, selezionando il sistema operativo del proprio dispositivo.

Una volta registrato l’account, seguendo istruzioni chiare e immediate, si potrà accedere in modo automatico agli HotSpot disponibili senza la necessità di un’ulteriore autenticazione.

Insomma, un modo davvero interessante per poter navigare in internet senza consumare i Giga del proprio piano telefonico. Addirittura esistono spiagge con il WiFi gratis che permettono a tutti i turisti di godersi il mare senza perdere la connessione.