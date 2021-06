WhatsApp: esiste il trucco finale per spiare il partner gratis

Da anni ci si interroga se le applicazioni siano effettivamente corruttibili e in qualche modo si possano finire tra le mani degli altri utenti. Più in particolare le persone che utilizzano piattaforme di messaggistica come WhatsApp hanno paura dei truffatori o di coloro che hanno come obiettivo quello di spiare le conversazioni altrui.

Il fenomeno dello spionaggio ha sempre messo in mostra qualche piccola problematica di WhatsApp nel contenere l’attività di applicazioni esterne. Tutto però sembra essere finito da diversi anni, visto che le applicazioni che prima permettevano di spiare le chat oggi non funzionano più. Gli utenti infatti sono molto più tranquilli, anche se qualcuno starebbe sviluppando un nuovo metodo ormai divenuto semplice nell’utilizzo per tutti. Si tratta di un metodo molto semplice che può essere scaricato dal web al fine di spiare i movimenti del proprio partner o di chiunque altro all’interno della chat.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete scoprire orari precisi di entrata e di uscita

Basterebbe davvero poco per difendersi da tutti quei tranelli che girano sul web, i quali fanno leva di certo sull’ingenuità degli utenti. WhatsApp da qualche anno si sta concentrando molto di più sulla sicurezza del suo pubblico, il quale starebbe rispondendo alla grande. Ci sarebbe però una nuova applicazione che rispolvererebbe tutti i timori del passato, anche se in minor misura.

L’app Whats Tracker permette infatti di spiare le persone conoscendo i loro movimenti. Tenendo l’applicazione attiva in background e scegliendo le persone da monitorare, si potrà conoscere di esse gli orari precisi di entrata e di uscita per quanto riguarda WhatsApp.