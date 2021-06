Nuovo giorno, nuovo smartphone targato Vivo. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto produttore cinese ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato con supporto al 5G. Si tratta di Vivo V21e 5G e, almeno per il momento, sarà disponibile per il solo mercato indiano.

Vivo ufficializza in India il nuovo Vivo V21e 5G

Soltanto l’altro giorno abbiamo visto debuttare un nuovo device entry-level a marchio Vivo, ovvero il Vivo Y12A. Nonostante questo, come già accennato, in queste ultime ore l’azienda cinese ha presentato un altro dispositivo appartenente però ad una fascia leggermente più elevata.

Si tratta del nuovo medio di gamma Vivo V21e 5G e, come suggerisce il nome, è in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. In particolare, sotto alla scocca è presente uno degli ultimi processori di casa MediaTek, cioè il SoC MediaTek Dimensity 700 e quest’ultimo è affiancato dall’unico taglio di memoria disponibile con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, invece, il retro dello smartphone ricorda molto quello presente sui fratelli maggiori di fascia alta come gli ultimi Vivo X60. In alto a sinistra troviamo infatti due fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 64 e 8 megapixel (di cui uno principale e uno grandangolare). Sul fronte, invece, è presente un pannello AMOLED con una diagonale da 6.44 pollici in risoluzione FullHD+ con un notch a goccia centrale. Il refresh rate, tuttavia, si ferma ai soli 60Hz.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo V21e 5G per il momento sarà distribuito in India nelle colorazioni Sunset Jazz e Dark Pearl ad un prezzo al cambio di circa 282 euro.