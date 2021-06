Unieuro torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica con il volantino che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, una soluzione veramente economica ricca di prezzi bassi da saper cogliere al volo per cercare di spendere sempre meno.

Il volantino, come al solito del resto, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, in modo da avere la possibilità di accedere agli sconti, ricevendo la merce al proprio domicilio, senza nemmeno spendere un centesimo, a patto che la spesa superi i 49 euro. La campagna promozionale non presenta limitazioni particolari nel numero di scorte disponibili, per questo motivo potrete anche recarvi nei giorni di scadenza, fissati al 7 luglio 2021, per godere delle medesime riduzioni.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, dovete iscrivervi quanto prima al seguente canale Telegram, troverete tantissime occasioni da non perdere.

Unieuro: il volantino che nessuno si aspettava

Per una volta Unieuro ha voluto focalizzare la propria attenzione nl mondo dei monopattini, dei droni e del comparto della fotografia digitale, promettendo all’utente la possibilità di risparmiare molto più del previsto.

Le migliori riduzioni vedono offrire la possibilità di avere tra le mani un Mi Electric Scooter Essential con in aggiunta la Xiaomi Mi Smart Band 4, al prezzo finale di 279,90 euro, invece che i 319 euro previsti di listino.

In alternativa non dovete mancare assolutamente le migliori camere di casa Canon, in particolare risultano essere acquistabili Eos 6D MK2 a 1399 euro e EOS RP a 1099 euro, entrambe senza ottica integrata.

Questi sono alcuni degli esempi più interessanti degli sconti di Unieuro, in caso contrario potete comunque aprire le pagine che trovate qui sotto.