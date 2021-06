Le nuove offerte Trony sono alla portata di tutti gli utenti che vogliono cercare di spendere il minimo possibile, senza doversi spostare troppo dalla propria abitazione, sebbene comunque la campagna promozionale sia purtroppo limitata a specifici punti vendita in Italia.

Avete capito bene, come accade molto spesso da Trony, anche in questo caso gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi dislocati in Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Repubblica di San Marino (con l’aggiunta di Rieti), entro la data limite del 28 giugno. Le scorte, a conti fatti, sono estremamente limitate, potrebbero terminare prima del previsto, o comunque prima della scadenza del volantino.

Trony: le nuove offerte sono da far perdere la testa

Il SottoCosto di Trony è davvero pieno zeppo di occasioni da non lasciarsi sfuggire, anche legate alla fascia alta della telefonia mobile, come ad esempio l’ultimo Samsung Galaxy S20 FE, disponibile all’acquisto alla modica cifra di 449 euro.

Le restanti soluzioni da non perdere di vista toccano la fascia intermedia della telefonia mobile, quali possono essere Samsung Galaxy A02s a 129 euro, Alcatel 1SE a soli 89 euro, Samsung Galaxy A12 a 159 euro, Onda 7T Pro a soli 59 euro, oppure un buon Vivo Y20s a 149 euro, senza dimenticarsi di Oppo Find X3 Lite a 399 euro, come anche Oppo A74 a 249 euro.

Il volantino Trony è questo e molto altro ancora, se volete conoscerlo da vicino non vi resta che aprire le pagine che trovate nel nostro articolo.