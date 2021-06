TikTok: sbarca la nuova, inutile, challenge divenuta per puro caso virale

Nulla di educativo e interessante, ma solo una challenge che mette al centro di tutto i soldi e la ricchezza. Stiamo parlando della novità del mese sbarcata su TikTok per puro caso: è una vera e propria gara a chi guadagna di più, un qualcosa di trash a livelli straordinari. Sulla piattaforma esistono degli utenti, che hanno scelto di partecipare alla challenge delle banconote, mostrando migliaia di euro sia ai loro follower (o anche seguaci) che ai propri competitor. Alla sfida ha preso parte anche @carmelaapazzagigli, donna di origini napoletane seguita da oltre 67.600 follower, e finora ha collezionato più di un milione e 100mila like.

TikToK: la nuova challenge

Carmela ’a pazza, qualche giorno fa, ha pubblicato un video in cui usa banconote da 50 euro, a mo’ di ventaglio: «Fa caldo – dice, agitando il denaro –. Li vedete? Questa non è la pensione (si riferisce alla provenienza del denaro), mangiateveli i soldi, e fate del bene». Ma non è la sola a portare avanti la sfida trash di TikTok. A seguirla vi è anche Carmela ’a pazza Rita De Crescenzo, e tanti altri ancora.

Per esempio il giovane Carlo Zizza, che conta un centinaio di banconote e mostra la sua collezione di bottiglie di Dom Perignon. Mentre @lino8.7, prima conosciuto come Pasquale Laezza, si vanta con mazzette di denaro, euro, dollari, sterline, e sulla clip scrive: «Quanti ne sono? Morti di fame».