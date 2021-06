PosteMobile ha lanciato ufficialmente da oggi, 24 Giugno 2021, la sua nuova offerta denominata Creami Extra WOW 100, che a 7,99 euro al mese offre minuti, SMS e 100 Giga in 4G+ direttamente su rete Vodafone.

L’operatore virtuale di PostePay ha deciso di lanciare una nuova offerta ricaricabile dopo aver concluso la campagna “Voglio PosteMobile” avviata nei giorni scorsi in attesa dello svelamento della nuova offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile lancia Creami Extra WOW sotto rete Vodafone

La nuova Creami Extra WOW 100 è stata resa disponibile in occasione dell’avvio dell’utilizzo della rete Vodafone per le nuove SIM PosteMobile Full MVNO attivate da oggi, 24 Giugno 2021, come ufficializzato dall’operatore stesso sul suo sito. Non si dovrà quindi attendere il cambio dalla precedente rete di appoggio (WINDTRE) come per tutti i già clienti attivati fino al 23 Giugno 2021.

Anche con l’utilizzo della rete Vodafone, le offerte PosteMobile possono sfruttare le tecnologie 2G, 4G e 4G+, in questo caso fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Non è invece possibile utilizzare il 3G per via della dismissione effettuata nei mesi scorsi da Vodafone. In dettaglio, PosteMobile Creami Extra WOW 100 include minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga al mese di traffico dati fino in 4G+ su rete Vodafone, il tutto al costo di 7,99 euro al mese.

Al momento dell’attivazione si avrà il piano standard Creami Extra WOW con 10 Giga inclusi di base, ma ogni mese viene erogato un bonus di 90 giga aggiuntivi. Per il primo mese i 90GB aggiuntivi saranno erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM, mentre dal secondo mese contestualmente al rinnovo del piano, in entrambi i casi tramite l’applicazione del codice promozionale “Promo Creami Extra WOW 100GB”. Questa offerta sarà disponibile fino al prossimo 10 luglio 2021.