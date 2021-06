Le novità arrivano da MediaWorld e portano con sé tantissime occasioni sempre più interessanti, nonché scontatissime, a disposizione degli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di spendere il meno possibile su ogni acquisto legato alla tecnologia generale.

Il volantino, intitolato appunto Red Friday, risulta essere perfettamente disponibile in ogni punto vendita in Italia, come anche sul sito ufficiale, dell’azienda, ma senza poter godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla fascia di prezzo o dal livello di spesa raggiunto. Tutti possono comunque affidarsi alla rateizzazione Tasso Zero, in modo da versare quanto dovuto in comode rate fisse senza interessi.

MediaWorld: quante occasioni per tutti

Occasioni a non finire sono disponibili da MediaWorld, tantissimi prodotti sono proposti a prezzi sempre più bassi ed economici, rendendo possibili acquisti inimmaginabili fino a qualche settimana fa. I top di gamma coinvolti nella campagna rientrano tra Oppo Find X3 Pro a 949 euro, Xiaomi Mi 11i in vendita a 599 euro, come anche Apple iPhone 12 Pro a 1099 euro, oppure un più economico Samsung Galaxy S21 attualmente disponibile a 829 euro.

Gli utenti che invece vorranno puntare a prodotti maggiormente alla portata, riusciranno a mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10, TCL 10 Plus, Oppo A53s, Xiaomi Mi 11 Lite e similari, tutti proposti a prezzi che non vanno oltre i 300 euro.

Maggiori dettagli ed informazioni in merito alla campagna promozionale corrente, sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale di Mediaworld.